・ＮＹダウ４９３９５．１６（－２６７．５０） 高値４９６０６．１７ 安値４９１９７．５３ ・Ｓ＆Ｐ５００６８６１．８９（－１９．４２） ・ナスダック総合指数２２６８２．７２（－７０．９１） 出所：MINKABU PRESS