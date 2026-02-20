１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６７．５０ドル安の４万９３９５．１６ドルと４日ぶりに反落した。米国がイランに対し軍事行動を行う可能性が意識されるようになり、リスク回避姿勢が強まった。資産運用会社ブルー・アウル・キャピタル＜OWL＞が一部ファンドの解約を制限すると発表したことを受け金融株が売られ、全体相場の重荷となった。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やボ}