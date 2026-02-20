テレビ東京で20日、ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（毎週金曜 深0：42〜 ※20日は深0：47〜）の第7話が放送される。【場面写真】絶体絶命!?河内大和に追い詰められた中島歩＆草川拓弥本作は、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレ東が『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメ