実戦形式に登板したメッツ・千賀＝ポートセントルーシー（共同）【ポートセントルーシー（米フロリダ州）共同】米大リーグは19日、各地でキャンプが行われ、メッツの千賀はフロリダ州ポートセントルーシーで実戦形式に登板して延べ8人に対し、25球を投げて1奪三振だった。ドジャースの大谷は実戦形式で2打席に立ち、安打性の当たりを1本放った。21日のオープン戦に先発する山本は遠投で調整し、佐々木は実戦形式に登板して打者