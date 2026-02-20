フランスの自動車大手「ルノー」は、2025年12月期の決算で純損益がおよそ2兆円の赤字になったと発表しました。保有する日産自動車株の会計処理を変更したことによるものとしています。フランスの自動車大手・ルノーは19日、2025年12月期の決算で、純損益がおよそ2兆円の赤字になったと発表しました。保有する日産自動車株の会計処理を変更し、およそ1兆7000億円の評価損を計上したことが影響しています。ルノーグループの世界市場