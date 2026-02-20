痩せていないわけではないのに、なぜか腰まわりが重たい原因は、脂肪よりも“姿勢の崩れ”かもしれません。体側が縮こまると、くびれは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に。ピラティスの基本エクササイズ【マーメイド】は、丸まりがちな体を立て直しながら「腹斜筋」にアプローチ。眠った体側を呼び覚まし、くびれ印象を引き出します。【STEP１】姿勢を整える脚をマーメイドの姿勢にセット。骨盤を立て、背骨を上へ長く伸ばしま