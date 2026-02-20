「痩せたい」という思いとは裏腹に世の中にはダイエット情報が溢れていて、何を実践すれば良いかわからなくなっていませんか？そこで今回は、最新の栄養学研究から見えてきた、着実に痩せ体質に近づく【食事管理】のポイントを紹介します。🌼忙しい大人世代こそ！３ヶ月で約５kgの減量成功。無理なく続けられる【ながらダイエット】急激な糖質制限の落とし穴近年、様々な糖質制限ダイエットが注目を集めています。確かに短