長濱ねるの初舞台となる朗読劇『東京の空』が、海⽼名⾹葉⼦さん追善公演として、東京・日本教育会館一ツ橋ホールにて3月11日に上演されることが決まった。【写真】長濱ねる、ギャル姿に驚きの声「別人かと」「ギャップすごすぎる！」落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍した海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となった。その経験から、海老名さんは長年