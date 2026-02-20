◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た千葉百音（木下グループ）はフリー１４３・８８点、合計で自己ベストの２１７・８８点で初の五輪を終えた。すべてのジャンプを着氷した。演技を終えると笑顔で何度もうなずき「五輪で演技できることに感謝して、自分らしい滑りができた。すごくうれしかった」とかみしめるように話