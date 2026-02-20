フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。一方、同じ最終組で登場したアナスタシヤ・グバノワ（ジョージア）の衣装にあった仕掛けがネット上で話題を呼んだ。19番滑走で登場したグバノワ。映画「ゴースト/ニューヨークの幻」