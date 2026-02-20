フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。初出場の大舞台で堂々たる好演技を披露した中、視聴していたファンからは嘆きの声も上がった。冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。SPに続く大技を繰り出し、喝采を浴びた。その後、ミスはあったも