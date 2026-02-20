英国チャールズ3世国王の弟、アンドルー・マウントバッテン＝ウィンザー（66）元王子が、公務上の不正行為の疑いで19日（現地時間）、警察に逮捕された。海外メディアは、今回の逮捕が、米国の億万長者で性犯罪者ジェフリー・エプスタインとの関与疑惑と関連している可能性があると伝えた。英国BBCやロイター、AFP通信によると、テムズバレー警察は同日、チャールズ3世国王の私有地であるノーフォーク州サンドリンガム領地内にある