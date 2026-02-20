米中首脳会談を控え、米国が台湾への武器販売をためらっている。ウォールストリートジャーナル（WSJ）は18日（現地時間）、台湾に対する米国の追加武器販売が事実上保留状態に入ったと分析した。中国の圧力と4月に予定されたトランプ米大統領の訪中を控えた外交的考慮レベルでだ。WSJは複数のホワイトハウス関係者を引用し、「武器取引を承認する場合、トランプ大統領が予定している北京訪問に支障をきたすという政府内の一部の懸