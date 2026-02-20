冬季オリンピックで日本が獲得した通算メダル数が100個に達しました。【映像】メダルを獲得した選手19日に行われたフィギュアスケート女子で日本は2個のメダルを獲得し、冬季オリンピックで獲得した通算メダル数が100個に達しました。ミラノ・コルティナオリンピックでこれまでに日本が獲得したメダル数は、金メダルが5個、銀メダルが7個、銅メダル12個の合わせて24個で、18個のメダルを獲得した前回の北京オリンピックを上