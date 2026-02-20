パキスタンの集合住宅で、ガス漏れが原因とみられる爆発があり、少なくとも16人が死亡しました。【映像】爆発があったパキスタン・カラチ現地メディアなどによりますと、19日未明、パキスタン南部にある最大都市カラチの集合住宅で爆発があり、建物の一部が崩壊しました。この事故で2歳から60歳までの少なくとも16人が死亡し、14人がけがをしたということです。瓦礫の中に閉じ込められた住人らもいるとみられ、捜索が続けら