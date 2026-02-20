【マンチェスター（英国）共同】サッカーの欧州リーグは19日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたホームアンドアウェー方式のプレーオフ第1戦が行われ、ゲンク（ベルギー）の伊東純也はアウェーのディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦で後半25分まで出場した。チームは3―1で勝った。前田大然らのセルティック（スコットランド）はホームでシュツットガルト（ドイツ）に1―4で敗れた。前田は後半17分に退き、旗手怜央は同17分