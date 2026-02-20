JRきっぷで乗れるバス本数が少ない赤字ローカル鉄道を補完するため、沿線の人気スキーリゾート地域と新幹線駅と結ぶ「臨時バス」が運行されています。訪日客らに重宝されている一方、“本丸”であるはずの鉄道の行方が視界不良になっています。 【勝負にならん…？】これが大糸線の「列車の代わりに乗れるバス」です（地図／写真）JR東日本とJR西日本にまたがり、長野県の松本と新潟県の糸魚川を結ぶローカル線「大糸線」の沿