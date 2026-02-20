アクセサリー収納って、使っているうちに内側の毛が剥げたり、ホコリが溜まったりしがち。テープで掃除すると、今度はそれが劣化の原因になることもあります。ダイソーで見つけた収納ボックスは、起毛のない素材で、汚れたらさっと拭ける作り。中のトレーが取り外せるので、底にゴミが溜まってもお手入れしやすい設計です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセサリー収納ボックス（外せるタイプ）価格：￥330（税込）