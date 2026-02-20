マスカラコームのような長いメイクグッズって持ち運びにくいですよね。外出先や旅行先でまつ毛を整えたいときに、マスカラコームがないと不便なので困ります…。そんな悩みを解消してくれる、折り畳み式のマスカラコームをダイソーで発見しました！コンパクトで持ち運びに便利なだけでなく、使い心地も抜群でした♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マスカラコーム（ステンレス製、10-PIN）価格：￥110（税込）販売シ