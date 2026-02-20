歌手の浜崎あゆみさんは2月19日、自身のInstagramを更新。「女性ソロアーティスト歴代1位記録の『DVD通算1位獲得作品数』を自己更新」したことを報告しました。【浜崎あゆみに祝福の声！】「最高のプレゼント」浜崎さんは「女性ソロアーティスト歴代1位記録更新『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』がオリコンウィークリーDVDランキング（2/23付）1位をいただいた事により、女性ソロアーティスト歴代1位