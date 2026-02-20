ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプでメディア取材に対応。「3割復帰」を目標に掲げ、シーズンインすることを誓った。昨季は147試合で打率・295、24本塁打、90打点の成績を残したものの24年の打率・282に続き、2年連続で打率3割を切った。「悔しい。自分はヒッターだし、打率の最初に『3』が付くのは大事。最近は打率を重視しない風潮もあるが、自分にと