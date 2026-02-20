三井ホームと三井不動産は2月、コングレガシオン・ド・ノートルダムが運営する「桜の聖母学院小学校・中学校」(福島県福島市)において、中学校新校舎を竣工した。新校舎外観同プロジェクトは、福島駅の東西に分散していた校舎機能を小学校敷地内へ集約し、小中一貫の教育環境を整備することを目的としている。桜の聖母学院の小中一貫の教育環境を整備する目的に沿い、三井不動産が桜の聖母学院の土地活用に関するトータルコーデ