2026年、「湯を沸かすほどの熱い愛」の中野量太が10年ぶりの完全オリジナル脚本で挑む映画「私はあなたを知らない、」で主演を務める俳優・坂口健太郎。2024年に主演した韓国ドラマ「愛のあとにくるもの」をきっかけに、近年は韓国でも絶大な人気を誇り、アジア圏での人気を確固たるものとした坂口。「私はあなたを知らない、」はフランスとの共同製作というスケールも話題となっており、今後もさらにその名を海外にまで轟かせそう