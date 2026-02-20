山田孝之 山田孝之が19日、都内で行われた、Lemino コンテンツ発表会 2026「Lemino NEXT STAGE」に登壇した。2027年のオリジナル映画の主演主要キャストを募る俳優オーディション『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』を立ち上げ、現在、募集中で、その模様は今秋に配信予定。既に多くの応募があるようで山田は「面白いです。色んな方が応募してくれている」と手応えを口にした。