アメリカ軍の基地に侵入した疑いで大手総合商社社員の男が逮捕されました。IDカードを偽造して侵入したとみられています。【映像】連行される容疑者イラク在住の住友商事社員・水野圭隆容疑者（45）は去年、正当な理由がないにも関わらず、アメリカ海軍横須賀基地に侵入した刑事特別法違反の疑いが持たれています。警察によりますと、水野容疑者は偽造したIDカードを使って基地に入り、アメリカ軍関係者しか利用できないレン