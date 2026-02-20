■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート・女子シングル（日本時間20日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）2位で最後の五輪に挑んだ坂本花織（25・シスメックス）は、フリーで逆転を狙ったが、合計224.90点の銀メダ