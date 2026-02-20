アメリカのトランプ大統領はパレスチナ・ガザ地区の暫定的な統治を監督する「平和評議会」の初会合を開きました。【映像】「平和評議会」の初会合の様子トランプ「平和評議会は単なる国々の集まりではなく、真の解決策を考案し、実行する場だ」「平和評議会」の初会合には、40カ国以上が参加しました。トランプ大統領はガザの復興や人道支援に、評議会の加盟国が70億ドル＝およそ1兆円以上を拠出するとしました。また、停戦