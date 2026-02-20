広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が１９日、今キャンプでのラストアピールを誓った。残された対外試合は３試合。これまでの３試合にはいずれもスタメン出場中。攻守で存在感を示す決意だ。「もっと内容にこだわりながら、なおかつ結果にもこだわってやりたい」。勝田は力を込めた。過去３試合は計１２打数２安打。課題は直球への対応だ。「速いというよりかは『強い』というイメージ」。力負けする打席が多