私はミユ（39）。現在中学1年生の息子マサキと夫のハジメ（40）と、義実家がある田舎に引っ越してきました。私は昔から人付き合いが得意ではなく、陰口を言われたり、噂話をされたり、無視されたりすることもありました。だから結婚してからは、なるべく人と関わらないように生きてきました。夫の地元に引っ越すのも、人間関係を整理するいい機会だと思ったのです。私を知らない人がいる場所で暮らせば、最初は興味を持たれるかも