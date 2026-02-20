＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞今季初戦を迎えた米ツアー3年目の吉田優利が、ボギーなしの3バーディで「69」をマーク。首位と4打差の3アンダー・26位タイと上々の滑り出しを見せた。【写真】灼熱のタイでも爽やかに吉田優利が爽快ラウンド練習日の火曜日には、「自分の思った感覚と動画で見たスイングが違う。曲がることがあるので、振りづらい動きがすごく多いです」