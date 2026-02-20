¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè100ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¾Æ¤­ÌÖ¤âÈÈ¿Í¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¦¾¾Ìî²È¤Î¶õµ¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò¼­¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤À¤á¤ë¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀÅ»ß¤â¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥Þ¡£¤½¤Î»þ¡¢