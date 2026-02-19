【その他の画像・動画等を元記事で観る】2021年3月にYouTubeにて公開、現在180万回以上再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ「Candy Caries（キャンディーカリエス）」。このたび、このアニメを基にしたＴＶアニメ『キャンディーカリエス』が、4月15日（水）からTBS『よるのブランチ』内にて放送されることが決定した。本作は、社会現象を巻き起こした『PUI PUI モルカー』や、「第８回アジアン・アカデ