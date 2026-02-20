【モデルプレス＝2026/02/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、2月20日発売の美容誌「VOCE」4月号（講談社）に登場。“見る美容液”山田の美容事情が明かされる。【写真】JUMP山田涼介の美肌ドアップ 8歳マイナス驚異の肌年齢◆山田涼介の美容事情圧倒的なヴィジュアルで贈る連載『BEAUTY DICTIONARY』。今回のテーマは、新年の幕開けにちなんだ「レトロ」。どこか懐かしい世界観の中で、温かみのある光の中で佇む姿となっている。今