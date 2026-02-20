【モデルプレス＝2026/02/20】女優の吉岡里帆と奈緒が、2026年公開の映画『シャドウワーク』でW主演を務めることが決定。キービジュアルと2人のコメント動画に加え、監督・吉野竜平からのコメントも公開された。【写真】32歳人気女優「透明感すごい」シースルー衣装◆吉岡里帆＆奈緒、初の映画ダブル主演「正体」で第48回日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞をはじめ多くの演技賞を受賞し、「豊臣兄弟！」で大河ドラマ初出演も果た