北京五輪のカーリング女子日本代表で銀メダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」所属の吉田知那美選手（34）と妹の吉田夕梨花選手（32）の2ショットを、ロコ・ソラーレ事務局が2026年2月18日にインスタグラムで公開した。NHKの番組にゲスト出演インスタグラムでは、吉田知那美さんと夕梨花さん姉妹がミラノ五輪のカーリング女子の試合に際し、NHKの番組にゲスト出演することを告知。ワンピース姿で笑顔をみせる姉妹のショットを投稿した