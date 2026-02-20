愛知県豊橋市の交差点で19日夜、乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた男性が死亡しました。警察によりますと、豊橋市中浜町の信号のない交差点で19日午後9時ごろ、直進していた乗用車と、反対車線から右折しようとしたバイクが衝突しました。この事故で、バイクを運転していた豊川市に住む会社員・赤堀健二さん(49)が病院に搬送されましたが、およそ4時間後に死亡しました。乗用車を運転していた男性(5