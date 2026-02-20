3連休の22日(日)から23日(月・祝)にかけて、西日本に「黄砂」が飛来する可能性があります。3連休は気温の上昇で花粉の飛散量も増える予想です。黄砂でアレルギー症状が悪化するおそれがあり、注意が必要です。22日〜23日に黄砂が飛来か3連休の22日(日)から23日(月・祝)にかけて、西日本に「黄砂」が飛来する可能性があります。黄砂とは、中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠などで舞い上がった砂ぼこりが、飛んでくる現象で