▼福岡県（福岡管区気象台・２０日５時）【福岡地方】くもり後晴れ【北九州地方】くもり後晴れ【筑豊地方】くもり後晴れ【筑後地方】くもり後晴れ▼佐賀県（佐賀地方気象台・２０日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり後晴れ▼長崎県（長崎地方気象台・２０日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり後晴れ【壱岐・対馬】晴れ【五島】くもり後晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・２０日５時）【熊本地方】くもり後晴れ【阿蘇地