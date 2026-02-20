【本日の見通し】ドル円は地合いは堅調も上値追いに少し慎重、第４四半期GDP速報値などに注意 19日の市場でドル円は155円00銭を挟んで上下する展開となった。18日の市場で米指標が軒並み強く出たこともあり154円台後半まで上昇して始まった19日のドル円は、東京午後にかけて上昇が継続し155円34銭を付けた。その後いったん利益確定の動きが広がり、中東情勢警戒のリスク回避の動きもあってロンドン午後にかけて154円54