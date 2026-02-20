東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.01高値155.34安値154.54 156.19ハイブレイク 155.76抵抗2 155.39抵抗1 154.96ピボット 154.59支持1 154.16支持2 153.79ローブレイク ユーロドル 終値1.1773高値1.1808安値1.1742 1.1873ハイブレイク 1.1840抵抗2 1.1807抵抗1 1.1774ピボット 1.1741支持1 1.1708支持2 1.1675ロ&#12