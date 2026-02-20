500-HD036 サンワサプライは、端子部が磁力で接続できるHDMIケーブル「500-HD036」を発売した。ラインナップと直販価格は、0.5mが2,280円、1mが2,380円、1.5mが2,480円、2mが2,580円、3mが2,780円。 コネクタ部にマグネット式を採用し、ケーブル先端を近づけるだけで吸い付くように接続できる、48Gbps対応のウルトラハイスピードHDMIケーブル。最大8K60Hz、4K120Hzの伝送に対応する。 コネク