俳優の松重豊が１９日に自身のＳＮＳを更新し、学生服姿を公開した。インスタグラムで「クリームボックス、うめぇなぁー」とつづって、学ラン姿で田んぼの前に立ち、福島県の「ご当地パン」クリームボックスを食べる姿をアップした。この投稿には「この松重豊美味いな」「なぜ学生服」「可愛い」「制服が似合う」「青春やねぇ」「何か飲み物を〜」「買い食い」などの声が寄せられている。