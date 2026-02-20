ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州グレンデールでのキャンプで、今キャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）登板をした。フリーマン、ロハスら主力も相手に計６人と対戦して２８球を投げ、安打性の当たりはなし。最速９９マイル（約１５９キロ）をマークして、２三振も奪った。ＷＢＣには出場せずにドジャースでの調整に専念し、先発ローテ入りを目指す右腕が、順調な仕上がりぶ