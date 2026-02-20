アメリカによるイラン攻撃の可能性が伝えられるなか、イランがロシアとの合同軍事演習を行いました。【映像】イランとロシアの合同軍事演習の様子イランの国営メディアによりますと、演習はオマーン湾とインド洋北部でロシア海軍とイラン軍、革命防衛隊が参加して、乗っ取られた船から乗組員を救出するという想定で行われたということです。アメリカがイラン周辺海域に空母を派遣するなど軍事的な緊張が高まるなか、イランは