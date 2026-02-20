打つ人によっては逃していたかもしれない大物手、達人がしっかり掴んでみせた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合はEARTH JETS・三浦智博（連盟）がトップを獲得。＋90.9の特大ポイントを持ち帰り、レギュラーシーズン突破へ諦めない決意を口にした。【映像】三浦、個人最高スコア更新の激辛ダマ親倍この試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、三浦、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内