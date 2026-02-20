ZEROBASEONEのSUNG HAN BINが、世界最大級のK-POP Fan & Artist Festival『KCON』のグローバルアンバサダーに就任したことが20日、発表された。【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE初代『KCON』グローバルアンバサダーには、ZEROBASEONEのSUNG HAN BINが抜てきされた。グローバルアンバサダーは、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国の文化全般とグローバルトレン