ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで、日本の坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダルを獲得しました。【映像】メダルを獲得した坂本花織選手と中井亜美選手日本時間けさのフリープログラムで今シーズン限りでの引退を表明している日本のエース、坂本花織選手は力強い滑りを見せ、トータルスコア224.90点で前回大会の3位から1つ順位をあげ、銀メダルを獲得しました。そして、最終滑走