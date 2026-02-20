愛知県岡崎市の障害者施設で、入所者の男性の顔を蹴ったなどとして、職員の男2人が逮捕されました。 逮捕されたのは、岡崎市にある障害者向けグループホームの職員三宅玲希容疑者(20)と、都築拓斗容疑者（21）です。 警察によりますと、2人は１月27日グループホームの入所者の男性（17）に対し、飛び蹴りをしたり顔をふみつけたりした暴行の疑いが持たれています。 調べに対し、2人は容疑を認めている