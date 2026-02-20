○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全国消費者物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １６：００独・生産者物価指数 １６：００英・小売売上高 １７：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）