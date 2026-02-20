１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円０１銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円５１銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日の東京市場でドル円相場は早期の米利下げ観測の後退などから１５５円３４銭まで上伸したものの、欧州市場ではドル買い・円売りが一服。全国銀行協会の半沢淳一会長が